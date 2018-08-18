Эрдоган: Турция не поддастся на давление – мы готовы противостоять вызовам

18.08.2018 19:17 Турция не будет менять свой курс из-за экономического давления извне. С таким заявлением президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выступил на конгрессе возглавляемой им Партии справедливости и развития в Анкаре, передает ТАСС.



«Определенные силы угрожают Турции экономическим давлением и падением курса турецкой лиры, но мы готовы противостоять таким вызовам. Турция не поддастся на давление тех стран, которые называют ее своим стратегическим партнером, но при этом воспринимают нашу страну стратегической целью для оказания давления», - сказал он. По словам Эрдогана, «противники Турции используют против нее экономические рычаги давления", но республика «не намерена менять заданного курса».



«Турцию не смогли и не смогут сокрушить», - добавил он.



Президент США Дональд Трамп 10 августа распорядился удвоить пошлины на сталь и алюминий из Турции, повысив их до 50% и 20% соответственно. Эрдоган в ответ заявил о бойкоте всей американской электроники и повысил пошлины на ряд товаров из США.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

