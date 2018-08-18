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Саакашвили: Я готовлюсь к приезду в Грузию – я должен спасти мою страну


18.08.2018   19:19
Я готовлюсь к приезду в Грузию – я должен спасти мою страну, - заявил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в интервью изданию «Новое время».

Михеил Саакашвили коснулся предстоящих в Грузии президентских выборов, отметив, что его сторонники никому не позволят фальсифицировать выборы.

«Как только "Грузинская мечта" проиграет... А они будут проигрывать, будут фальсифицировать выборы, естественно, они к этому уже готовятся. Мы не позволим, не признаем никаких фальсифицированных выборов, поэтому я готовлюсь к приезду в Грузию, я должен спасти мою страну», - отметил бывший президент Грузии.

Вместе с тем Саакашвили сказал и о возвращении на Украину.

По его словам, как только Петр Порошенко уйдет, он через суд восстановит себе украинское гражданство.
«Я думаю, что, во-первых, как только Порошенко уйдет и я восстановлю свое гражданство через судебную систему, потому что элементарно там было все нарушено по отношению ко мне, но я добьюсь того, что люди, которые нарушали, подделывали, например, мою подпись, анкету, которые напугали судей и свидетелей, чтобы они отвечали в установленном законом порядке, наконец-то кто-то должен отвечать. Естественно, я буду возвращаться в Украину», - заявил Саакашвили.






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