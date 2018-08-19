Премьер завтра представит новых губернаторов 6 регионов

19.08.2018 20:22 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе завтра представит новых государственных поверенных (губернаторов) 6 регионов. Представление губернаторов состоится в администрации правительства в 11:00.



5 государственных поверенных были освобождены с должности в прошлом месяце. В частности, с постов были освобождены губернаторы Шида (Внутреннего) Картли, Мцхета-Мтианети, Самегрело– Земо (Верхней) Сванетии, Квемо (Нижнего) Картли и Самцхе-Джавахети. Губернатора нет также в Имеретии после того, как Гиви Чичинадзе на промежуточных выборах стал депутатом парламента.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

