|
|
Премьер завтра представит новых губернаторов 6 регионов
19.08.2018 20:22
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе завтра представит новых государственных поверенных (губернаторов) 6 регионов. Представление губернаторов состоится в администрации правительства в 11:00.
5 государственных поверенных были освобождены с должности в прошлом месяце. В частности, с постов были освобождены губернаторы Шида (Внутреннего) Картли, Мцхета-Мтианети, Самегрело– Земо (Верхней) Сванетии, Квемо (Нижнего) Картли и Самцхе-Джавахети. Губернатора нет также в Имеретии после того, как Гиви Чичинадзе на промежуточных выборах стал депутатом парламента.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна