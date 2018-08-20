Премьер-министр Грузии назначил государственных поверенных

20.08.2018 11:41 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назначил новых государственных поверенных (губернаторов) сразу в семи регионах страны. Изначально ожидалось, что новые губернаторы появятся в шести краях – Шида Картли, Квемо Картли, Мцхета-Мтианети, Самегрело-Земо Сванети, Самцхе-Джавахети и Имерети. Но утром 20 августа, за несколько часов до заявления премьер-министра, о своей отставке заявил губернатор Гурии Мераб Чануквадзе. Причин, заставивших его принято такое решение, он не назвал.



Новые губернаторы:



Александр Моцерелия – Самегрело-Земо Сванети;



Шалва Кереселидзе – Мцхета-Мтианети;



Шота Рехвиашвили – Квемо Картли;



Георгий Ходжеванишвили – Шида Картли;



Шавлего Табатадзе – Имерети;



Бесик Амиранашвили – Самцхе-Джавахети;



Зураб Насария – Гурия.



Свои должности сохранили губернаторы регионов Кахети Ираклий Кадагишвили и Рача-Лечхуми – Квемо Сванети Арчил Джапаридзе.

















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