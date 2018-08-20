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Цкитишвили: Визит Меркель в Грузию после ее встречи с Путиным - важное послание
20.08.2018 12:24
Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Грузию после встречи с президентом России Владимиром Путиным, и это очень важное послание, считает депутат парламента Дмитрий Цкитишвили.
По его оценке, визит Ангелы Меркель является проявлением конкретной поддержки.
«Ангела Меркель прибывает в Грузию после встречи с президентом России, и это очень важное послание. Немецкий канцлер давно не была в Грузии, и это сигнал конкретной поддержки, как для нашего населения, так и на международной арене. Конкретный посыл — это то, что Германия поддерживает Грузию и готова к сотрудничеству», — сказал Дмитрий Цкитишвили.
По его информации, главными темами обсуждения в ходе предстоящего визита будут территориальная целостность Грузии, суверенитет, вызовы, и оккупированные Россией территории.
«Также большое внимание будет уделено экономическому сотрудничеству, поскольку Германия имеет одну из самых сильных экономик в мире и имеет огромное влияние. Традиционно Германия поддерживала Грузию и была вовлечена в экономику. Мы должны по максимуму использовать эту возможность», — заявил депутат.
23 августа канцлер Германии Ангела Меркель посетит Грузию с официальным визитом.
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