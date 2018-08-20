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В МИД Германии сделали заявление по миротворцам ООН на Донбассе
20.08.2018 12:52
Глава Министерства иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что рассчитывает на определенный прогресс в переговорах с Российской Федерацией, в частности, по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в воскресенье, 19 августа, сообщила DW.
По словам главы внешнеполитического ведомства ФРГ, сейчас Берлин ведет переговоры с Киевом и Москвой относительно вероятного размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины.
«Мы хотим предоставить минскому процессу новой динамики. И только после успешного воплощения минских договоренностей можно будет вести переговоры о снятии санкций в отношении России», - заявил Маас в интервью Welt am Sonntag.
При этом, по словам министра, Германия и в дальнейшем не будет признавать оккупацию Россией Крыма, поскольку признание полуострова российской территории будет считаться разрешением для других стран действовать с нарушением международного права.
Кроме того, Маас считает правильными действия Евросоюза о продлении санкций против России. Поскольку, по его мнению, Москва ведет себя вызывающе на международной арене через вакуум в общей мировой политике, возникший в результате действий Белого дома.
Между тем в США, по данным СМИ, почти готов новый пакет санкций против компаний, которые участвуют в скандальном проекте газопровода Северный поток - 2. Об этом в воскресенье, 19 августа, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
А во вторник, 14 августа, на сайте Конгресса США был опубликован проект закона об усилении санкций против России, внесенный ранее группой сенаторов от Республиканской и Демократической партий во главе с сенатором Линдси Грэмом.
Вчера, 18 августа, в резиденции Мезеберг, Германия, состоялись переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. На повестке дня стояли темы Украины, Сирии, «Северного потока-2» и Иран.
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