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Бахтадзе: На губернаторов накладывается большая ответственность


20.08.2018   14:00
На губернаторов накладывается очень большая ответственность, чтобы жители разных уголков почувствовали, что государство о них заботится, - об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, представляя государственных поверенных в 7-ми регионах страны.

По его словам, выбранным правительством губернаторам, дается возможность применить свою квалификацию, профессионализм и энтузиазм во благо страны.

«Как вы знаете, главнейшим приоритетом нашего правительства является равное и инклюзивное развитие регионов. У нашего сельского населения очень много проблем и для их решения недостаточно осуществления отдельных проектов.

Те планы, которые намечены нами для развития регионов, должны осуществляться без задержек, полноценно и что главное, с дисциплиной высокого уровня. На губернаторов накладывается очень большая ответственность, чтобы жители разных уголков почувствовали, что государство о них заботится. Вместе с тем, для меня одна из значительнейших задач заключается в создании еще одного механизма коммуникации с обществом. Это поможет нам в том, чтобы у нас была прямая связь с населением, и мы могли получить обратную связь относительно тех проблем, которые существуют в каждом отдельном селе для того, чтобы у нас была лучшая возможность оперативного реагирования на них. Соответственно, выбранным нами людям, дается возможность применить свою квалификацию, профессионализм и энтузиазм во благо страны», - заявил Мамука Бахтадзе.







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