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Кобахидзе: Германия является одним из важнейших сторонников Грузии


20.08.2018   16:08
Германия является одним из важнейших сторонников Грузии. Это подтверждается и тем, что в ближайшие дни Грузию посетит политический лидер этой страны Ангела Меркель, — заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

По мнению спикера парламента, отношения с Германией чрезвычайно важны для Грузии.

«У нас состоится разговор о дальнейшем углублении наших отношений между Грузией и Германией. Отношения с Германией для нас чрезвычайно важны с двусторонней точки зрения, и ещё потому, что Германия выполняет очень важную роль в ЕС, в объединении, в которое мы стремимся вступить. Следовательно, наши связи с Германией являются прочными. Их поддержка очень сильная, и эти отношения будут еще более углублены», — отметил Ираклий Кобахидзе.

23 августа канцлер Германии Ангела Меркель посетит Грузию с официальным визитом.






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