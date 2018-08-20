Самадашвили: Вопрос Грузии не рассматривался на встрече канцлера Германии и президента России, что очень опасно для нашей страны

20.08.2018 17:54 То, что вопрос Грузии не рассматривался на встрече канцлера Германии и президента России, очень опасно для нашей страны, - об этом заявила журналистам член «Национального движения» Саломе Самадашвили. По ее словам, когда ни канцлер Германии, ни президент США не говорят с российским президентом о Грузии, Россия считает, что может безнаказанно продолжать насильственную политику.



«Думаю, для нашей страны очень опасно то, что на подобных встречах не идет речь о Грузии. Именно потому, что ни канцлер Германии, ни президент США не говорят с российским президентом о Грузии, Россия считает, что может безнаказанно продолжать ту насильственную политику, которую она осуществляет против нашей страны. Безнаказанно продолжать перенос границы, похищение, убийство наших граждан потому, что России никакую политическую цену не приходится платить, так как Грузия фактически больше не представлена в международной повестке дня, в отношениях Запада и России. Это опасно для этой страны», - заявила Самадашвили.



По ее же словам, намеченный визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Грузию важен, и на встрече с ней оппозиция собирается обсудить проблемные вопросы.

















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