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Залкалиани: Визит Меркель является подтверждением того, насколько важное место занимает Грузия в политической повестке дня Германии
20.08.2018 19:05
Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Грузию еще раз подтверждает, насколько важное место занимает Грузия в политической повестке дня Германии, — заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
По его словам, отношения между Грузией и Германией в последние годы были очень интенсивными, что подтверждается и двусторонними визитами.
Как отметил министр иностранных дел, Германия активно поддерживает Грузию в евроатлантических и европейских процессах, что нашло четкое отражение в решениях последнего периода, когда Германия поддержала внесение в декларацию НАТО важных положений для Грузии.
По словам Залкалиани, в рамках визита Меркель будут обсуждены грузино-германские двусторонние отношения и сотрудничество в многосторонних форматах.
«Этот визит будет иметь очень важную экономическую составляющую. Запланирован экономический форум. В составе германской делегации будут представители ведущих компаний, и мы будем говорить о том, что уровень наших экономических отношений должен соответствовать имеющемуся высокому уровню политических отношений», — заявил Залкалиани.
Как отметил глава внешнеполитического ведомства, канцлер Германии посетит Грузию через несколько дней после встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Это важно для нас, и это было подтверждено моим германским коллегой в ходе моего визита в Германию, что Грузия постоянно находится и в будущем будет всегда находиться в повестке дня их отношений с Россией.
Тот факт, что канцлер Германии прибывает в течение нескольких дней после этой встречи, дает нам основание полагать, что Грузия всегда была и в будущем будет важным направлением в повестке дня отношений Германии с Россией», — считает министр иностранных дел Грузии.
Ангела Меркель посетит Грузию 23 августа.
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