Молдова отказывается продлять договор на поставку газа с «Газпромом»

20.08.2018 19:06 Власти Молдовы намерены отказаться перезаключать соглашение с российской госкомпанией "Газпром" на поставку газа в страну. Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич, передает YAM.



По словам министра, соглашение будет действовать до конца 2019 года и правительство Павлa Филипa не будет проводить переговоры о подписании нового договора о поставках природного газа, до тех пор, пока не завершится строительство газопровода Кишинев-Унгены.



"Пока не будет сдан в эксплуатацию газопровод Кишинев-Унгены, правительство Молдовы не будет проводить переговоры о заключении нового контракта на поставку природного газа с российским концерном" Газпром ". Мы очень хотим, чтобы у нас как можно скорее был доступен альтернативный газ. Тогда появится конкуренция, и все будут бороться за нас как за клиента. И те, и другие будут предлагать нам лучшие цены. Те, кто продают, знают, что нужно делать для того, чтобы клиент покупал именно у тебя. И тогда у нас будут развязаны руки, и мы будем знать, как проводить дальнейшие переговоры, чтобы получить самые выгодные условия", - цитирует Габурича "Интерфакс-Украина".



Сейчас Молдова покупает газ у "Газпрома" по договору 2008 года. Ежегодно договор продолжается, его положения остаются в силе. Согласно условиям, цена рассчитывается ежеквартально, в зависимости от цены нефти на мировых рынках. Нынешнее соглашение на поставку в Молдову газа действует до 31 декабря 2019 года.



Строительство газопровода Унгены-Кишинев планируется начать до конца августа и завершить в течение 10 месяцев. Строительство газопровода позволит завершить проект связи газотранспортных систем Молдовы и Румынии, на первом этапе которого был построен газопровод Яссы-Унгены.



Газопровод Унгены-Кишинев будет строить компания Eurotransgaz, основанная румынской компанией Transgaz, победитель конкурса по приватизации молдавского госпредприятия Vestmoldtransgaz. ООО Eurotransgaz подтвердило свое намерение построить газопровод и инвестировать 93 млн евро. Протяженность газопровода Унгены-Кишинев составит около 120 км, по нему можно будет импортировать 1,5 млрд кубометров газа, что полностью покрывает потребности в топливе Молдовы без Приднестровья.















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