Встреча президента с НПО – Грузия по-прежнему без главы Верховного суда

20.08.2018 19:45 Безрезультатно завершилась встреча президента Грузии Георгия Маргвелашвили с представителями неправительственного сектора и научных кругов в связи с отбором кандидата на пост председателя Верховного суда страны. Как сообщает сегодня телекомпания «Имеди»,



Председатель Верховно суда Нино Гвенетадзе 2 августа подала в отставку, указав официальной причиной свое состояние здоровья. Президент сразу же начал проводить консультации с неправительственным сектором для отбора кандидата на эту должность.



Пока глава государства и представители НПО не договорились по поводу формата процесса отбора: Маргвелашвили предлагал создать комиссию, а НПО считали это неприемлемым.

«Мы поняли предложение президента. Он видит процесс приблизительно так: распределить свои конституционные права и обязанности по отбору главы Верховного суда на профессиональные группы и реально назвать того кандидата, которого в результате определенных процедур изберут профессиональные группы. Такой процесс на данном этапе, на наш взгляд, не является целесообразным с учетом множества аргументов, в том числе и из-за того, что осталось мало времени», — заявила журналистам директор программы правосудия и демократии НПО «EMC» Софо Вердзеули.



С представителями неправительственного сектора согласна и Народный защитник Грузии Нино Ломджария, которая также принимала активное участие в процессе отбора будущего главы Верховного суда.

«Исходя из создавшейся ситуации и с учетом того контекста, что нужно учитывать во время отбора кандидата, комиссия, видимо, не сумеет этого учесть, и это больше является предметом политических дискуссий и обсуждений, которые должен вести сам президент, однако все готовы к консультациям», — сказала Ломджария.



Перед встречей, которая прошла за закрытыми дверями, президент рассказал о своем видении качеств будущего главы Верховного суда.



«Я хочу, чтобы мы сформировали взгляд вокруг одной кандидатуры, которая будет обладать высокой квалификацией, моральными и нравственными качествами и навыками, чтобы осуществить реформу в этой сложнейшей реформе. Важнейшей составляющей этого процесса является и то, что я хочу полностью исключить одну из проблемных составляющих грузинского суда — это политическая, или клановая аффилиация», — сказал Маргвелашвили.



Следует отметить, что судейская система в последнее время не раз подвергалась жесткой критике со стороны оппозиции и неправительственного сектора.



Суд критиковали и из-за резонансных дел, например, таких, как «дело о цианиде», в котором фигурирует протоиерей Георгий Мамаладзе, осужденный на 9 лет за подготовку убийства Шорены Тетруашвили — секретаря-референта патриарха Грузии. Верховный суд Грузии отказался принять к рассмотрению дело Мамаладзе, сославшись на то, что жалоба не отвечает установленным критериям.



Мнения Гвенетадзе и других членов совета юстиции расходились и в вопросах будущего обустройства судебной системы, назначения судей на бессрочные сроки, и так далее.



Так, в ноябре 2017 года Гвенетадзе отказалась подписывать список из 34 человек, которых необходимо было назначить бессрочно. Это вызвало недовольство некоторых членов Высшего Совета юстиции. Дошло до того, что Гвенетадзе заявила, что стала «жертвой насилия» со стороны членов Совета. В итоге она все-таки назначила судьями 34 человек.















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