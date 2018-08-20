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Правительство Грузии утвердило список объектов особого значения


20.08.2018   20:31
Правительство Грузии утвердило список объектов особого значения
Указом правительства Грузии утвержден список объектов особого значения.

Сегодня, 20 августа документ об утверждении Перечня особо важных объектов был опубликован в «Законодательном вестнике» и вступил в силу с момента опубликования.

Список объектов особого значения, утвержденных правительством Грузии:

1. Службы воздушной навигации и связанные с ними объекты.

2. Наземная инфраструктура государственных сетей цифрового эфирного телевизионного вещания телерадиоцентра Грузии, включая телевизионные телекоммуникационные вышки.

3. Железная дорога и метрополитен.

4. Предусмотренные законодательством Грузии пенитенциарные учреждения, внешние закрытые зоны пенитенциарных учреждений, территориальные органы Национального Агентства исполнения наказаний, не связанных с заключением под стражу и пробации — административные здания бюро исполнения наказаний, не связанных с заключением под стражу и пробации.

5. Инфраструктура Почты Грузии: сервисные центры, центры обработки (обмена) посланий.

6. Подземная геофизическая лаборатория Института наук по изучению Земли.






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