Правительство Грузии утвердило список объектов особого значения

20.08.2018 20:31 Правительство Грузии утвердило список объектов особого значения

Указом правительства Грузии утвержден список объектов особого значения.



Сегодня, 20 августа документ об утверждении Перечня особо важных объектов был опубликован в «Законодательном вестнике» и вступил в силу с момента опубликования.



Список объектов особого значения, утвержденных правительством Грузии:



1. Службы воздушной навигации и связанные с ними объекты.



2. Наземная инфраструктура государственных сетей цифрового эфирного телевизионного вещания телерадиоцентра Грузии, включая телевизионные телекоммуникационные вышки.



3. Железная дорога и метрополитен.



4. Предусмотренные законодательством Грузии пенитенциарные учреждения, внешние закрытые зоны пенитенциарных учреждений, территориальные органы Национального Агентства исполнения наказаний, не связанных с заключением под стражу и пробации — административные здания бюро исполнения наказаний, не связанных с заключением под стражу и пробации.



5. Инфраструктура Почты Грузии: сервисные центры, центры обработки (обмена) посланий.



6. Подземная геофизическая лаборатория Института наук по изучению Земли.















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