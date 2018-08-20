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Правительство Грузии утвердило список объектов особого значения
20.08.2018 20:31
Правительство Грузии утвердило список объектов особого значения
Указом правительства Грузии утвержден список объектов особого значения.
Сегодня, 20 августа документ об утверждении Перечня особо важных объектов был опубликован в «Законодательном вестнике» и вступил в силу с момента опубликования.
Список объектов особого значения, утвержденных правительством Грузии:
1. Службы воздушной навигации и связанные с ними объекты.
2. Наземная инфраструктура государственных сетей цифрового эфирного телевизионного вещания телерадиоцентра Грузии, включая телевизионные телекоммуникационные вышки.
3. Железная дорога и метрополитен.
4. Предусмотренные законодательством Грузии пенитенциарные учреждения, внешние закрытые зоны пенитенциарных учреждений, территориальные органы Национального Агентства исполнения наказаний, не связанных с заключением под стражу и пробации — административные здания бюро исполнения наказаний, не связанных с заключением под стражу и пробации.
5. Инфраструктура Почты Грузии: сервисные центры, центры обработки (обмена) посланий.
6. Подземная геофизическая лаборатория Института наук по изучению Земли.
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