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НПО так и не поняли, чего хотел президент от них


20.08.2018   20:34
По словам исполнительного директора НПО «Международная прозрачность – Грузия» Эки Гигаури, президент Грузии должен осознать ту ответственность, которая наложена на него с точки зрения выбора кандидата в председатели Верховного суда.

Как заявляет Гигаури, президенту никто не отказывал в оценке кандидатуры, однако ответственность за этот процесс полностью должна взять на себя его администрация.

«Ответственность за это все должны взять на себя администрация президента и конкретно президент. Сейчас и не время для того, чтобы создавался долгосрочный процесс и во все это входил гражданский сектор, который изначально же заявил, что будет осуществлять лишь мониторинг. Мы не о чем не договаривались. Президент сказал, что соглашение достичь не удалось, однако мы не поняли конкретного формата, как он хотел подключить нас к этому, обо всем было сказано очень обобщенно. Думаю, что та большая ответственность, которая сегодня есть у президента, должна быть им хорошо осознана», - заявила Гигаури.






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