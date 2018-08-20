НПО так и не поняли, чего хотел президент от них

20.08.2018 20:34 По словам исполнительного директора НПО «Международная прозрачность – Грузия» Эки Гигаури, президент Грузии должен осознать ту ответственность, которая наложена на него с точки зрения выбора кандидата в председатели Верховного суда.



Как заявляет Гигаури, президенту никто не отказывал в оценке кандидатуры, однако ответственность за этот процесс полностью должна взять на себя его администрация.



«Ответственность за это все должны взять на себя администрация президента и конкретно президент. Сейчас и не время для того, чтобы создавался долгосрочный процесс и во все это входил гражданский сектор, который изначально же заявил, что будет осуществлять лишь мониторинг. Мы не о чем не договаривались. Президент сказал, что соглашение достичь не удалось, однако мы не поняли конкретного формата, как он хотел подключить нас к этому, обо всем было сказано очень обобщенно. Думаю, что та большая ответственность, которая сегодня есть у президента, должна быть им хорошо осознана», - заявила Гигаури.















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