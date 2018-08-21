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Правительство Израиля готово отказаться от программного обеспечения Microsoft
21.08.2018 12:45
Министерство финансов Израиля сообщило утром во вторник, 21 августа, что управление государственных закупок прервало переговоры по продлению контракта на поставку программного обеспечения с корпорацией Microsoft.
На текущий момент Microsoft является эксклюзивным поставщиком операционных систем и офисных программ для правительства Израиля.
Стоимость контракта, в рамках которого израильские госструктуры пользуются операционной системой Windows, пакетом офисных программ MS Office, программным обеспечением для серверов, оценивается в 100 миллионов шекелей в год.
В течение последнего года между сторонами шли переговоры по продлению действия контракта, однако управление госзакупок выступило против требования Microsoft изменить систему лицензирования образом, который приведет к увеличению стоимости контракта на десятки миллионов шекелей ежегодно.
Директор управления Галь Амир заявил, что будет рекомендовать министерствам рассмотреть необходимость в технологиях Microsoft и поощрять переход на альтернативные программы.
newsru.co.il
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