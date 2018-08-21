Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Правительство Израиля готово отказаться от программного обеспечения Microsoft


21.08.2018   12:45
Министерство финансов Израиля сообщило утром во вторник, 21 августа, что управление государственных закупок прервало переговоры по продлению контракта на поставку программного обеспечения с корпорацией Microsoft.

На текущий момент Microsoft является эксклюзивным поставщиком операционных систем и офисных программ для правительства Израиля.

Стоимость контракта, в рамках которого израильские госструктуры пользуются операционной системой Windows, пакетом офисных программ MS Office, программным обеспечением для серверов, оценивается в 100 миллионов шекелей в год.

В течение последнего года между сторонами шли переговоры по продлению действия контракта, однако управление госзакупок выступило против требования Microsoft изменить систему лицензирования образом, который приведет к увеличению стоимости контракта на десятки миллионов шекелей ежегодно.

Директор управления Галь Амир заявил, что будет рекомендовать министерствам рассмотреть необходимость в технологиях Microsoft и поощрять переход на альтернативные программы.

newsru.co.il





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
За 7 месяцев 2018 года Грузия на туризме зарботала 1,7 миллиардов долларов
В Грузии застрахованы депозиты на 1 600 620 451 лари
Количество международных визитов из Израиля в Аджарию возросло на 56%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Российские оккупанты на 6 часов задержали покойника на Ингурском мосту
Российские предприниматели устроили разборки из-за отеля в Абхазии
Академический ансамбль песни и танца Абхазии провел концерт в Батуми
Предложение Шамбы является очередной ловушкой России против Грузии - Дмитрий Шашкин
Абхазы объявили советские паспорта недействующими
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Комитет госдоходов Армении регистрирует рост объемов незаконного оборота наркотиков
Министр юстиции: В Армении есть необходимость создания органов «переходного правосудия»
Осипян: Племянник экс-президента Арменииобъявлен в международный розыск
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна