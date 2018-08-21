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МВД издало специальный приказ для обеспечения проведения выборов в демократической и безопасной среде
21.08.2018 13:51
Министерство внутренних дел издало специальный приказ для обеспечения проведения выборов президента Грузии в свободной, демократической, и безопасной среде.
По сообщению ведомства, согласно данному приказу, соответствующие структурные подразделения, действующие в территориальных единицах, в ходе предвыборной кампании, и непосредственно в день выборов, обеспечат превенцию правонарушений и своевременное реагирование на них в ареале своего действия.
В то же время, приказ обязывает полицейских во время исполнения служебных обязанностей строго следовать принципам политического нейтралитета.
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