МВД издало специальный приказ для обеспечения проведения выборов в демократической и безопасной среде

21.08.2018 13:51 Министерство внутренних дел издало специальный приказ для обеспечения проведения выборов президента Грузии в свободной, демократической, и безопасной среде.



По сообщению ведомства, согласно данному приказу, соответствующие структурные подразделения, действующие в территориальных единицах, в ходе предвыборной кампании, и непосредственно в день выборов, обеспечат превенцию правонарушений и своевременное реагирование на них в ареале своего действия.



В то же время, приказ обязывает полицейских во время исполнения служебных обязанностей строго следовать принципам политического нейтралитета.

















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