Визит Ангелы Меркель в Грузию: на линию оккупации канцлер не поедет

21.08.2018 14:28 Канцлер Германии Ангела Меркель 23 августа прибудет с официальным визитом в Грузию. В Тбилисском международном аэропорту высокого гостя встретят министр иностранных дел Давид Залкалиани и почетный караул. После этого состоится официальная церемония приема в администрации правительства.



Первую встречу в рамках визита Меркель проведет с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. Переговоры пройдут как с глазу на глаз за закрытыми дверями, так и в расширенном формате. По итогам встречи канцлер ФРГ и премьер-министр Грузии дадут совместную пресс-конференцию.



После переговоров с главой правительства Ангела Меркель встретится с президентом Георгия Маргвелашвили. Затем в сопровождении главы МИД Залкалиани бундесканцлерина возложит цветы к Мемориалу в честь погибших за территориальную целостность на Площади Героев в Тбилиси. К концу дня в честь высокопоставленного гостя от имени премьер-министра Бахтадзе будет дан официальный ужин.



На следующий день, 24 августа, Меркель встретится с представителями грузинской оппозиции, а также с немецкими военнослужащими, прибывшими в Грузию для участия в совместных учениях под эгидой НАТО Noble Partner 2018 («Достойный партнер-2018»).



Других пунктов, к примеру, посещения канцлером ФРГ линии оккупации, что, как правило, входит в число протокольных мероприятий иностранных гостей, в официальной программе визита Ангелы Меркель в Грузию не значится. Ранее СОВА сообщала, что бывший министр иностранных дел страны Ираклий Менагаришвили предложил продемонстрировать канцлеру Германии итоги российской агрессии на месте.















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