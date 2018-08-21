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Замначальника СГБ Иосиф Гогашвили покинул должность


21.08.2018   14:38
Первый заместитель начальника Службы государственной безопасности Грузии Иосиф Гогашвили покинул должность. В ведомстве On.ge подтвердили, что Гогашвили ушел с должности, причина пока не известна.

Информацию об этом сначала распространил imedinews. Иосиф Гогашвили был назначен заместителем главы СГБ в августе 2015 года.

Имя Иосифа Гогашвили была связана со спецоперацией, проведенной несколько месяцев назад в Панкиси, в результате которой погиб Темирлан Мачаликашвили. По заявлению его родителей, в ночь спецоперации к ним приехал, и угрожал Гогашвили. Об этом они заявили телекомпании "Рустави 2". По их словам, Гогашвили приехал к ним после ранения Темирлана Мачаликашвили.

"Сказал, помнишь что произошло на Салоси (улица Бери Габриела Салоси), помнишь, там убили спецназовца. Если убили спецназовца, я, или мы при чем, спросила я. Угрожая, он сказал мне, мол, вы отлично все знаете"- говорит мать Мачаликашвили, Медея Мачаликашвили.

В телефонном интервью "Рустави 2" Иосиф Гогашвили опроверг слова Мачаликашвили, и сказал, что в ночь спецоперации он не приезжал, и не был в доме в Дуиси.







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