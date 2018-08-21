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Саакашвили: Кандидатура Зурабишвили провалилась, теперь Иванишвили истерически ищет другого


21.08.2018   15:47
По оценкам бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, «кандидатура Саломе Зурабишвили уже провалилась».

Михеил Саакашвили уверен, что теперь Иванишвили ищет другого кандидата.

«То, что кандидатура Саломе Зурабишвили уже провалилась, является заслугой больших усилий грузинского общества. Сейчас Иванишвили истерически ищет какую-либо другую кандидатуру…

Кого бы он ни назвал, тот изведает на себе силу общества и потерпит поражение!», - пишет Саакашвили в социальной сети.






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