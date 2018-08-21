Менагаришвили: Грузия должна убедить Ангелу Меркель в том, что вступление Грузии в НАТО в интересах Германии

21.08.2018 16:24 Председатель Центра стратегических исследований Ираклий Менагаришвили считает, что во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Грузию двумя главными вопросами должны стать евроатлантическая интеграция Грузии и ситуация на оккупированных территориях.



По словам Менагаришвили, есть еще много вопросов, которые должны быть обсуждены в ходе визита канцлера. Кроме того, он считает, что Меркель должна на месте ознакомиться с ситуацией на оккупированных территориях.



«С учетом того, какую роль и какой вес имеет в Европе Германия, естественно, что у этого визита очень высокая и большая важность, тем более, учитывая, что Грузии сегодня нужна активизация диалога с европейскими странами, особенно с Германией. Мы даже немного отстали, Германия традиционно является сторонницей активного сотрудничества с Грузией и активным партнером Грузии, но мы, к сожалению, своим подходом не на уровне этого спроса, и этот визит следует использовать для того, чтобы этот диалог действительно активизировался», – заявил Менагаришвили.



По его словам, во время этого визита Грузия должна убедить Германию в том, что вступление Грузии в НАТО в ее интересах.



«Перечень вопросов очень длинный. Это касается политики, безопасности, экономики и т.д. Тут имеется в виду евроатлантическая интегрция Грузии, и мы должны суметь убедить, что в ее интересах активно поддерживать вступление Грузии в НАТО. Германия на протяжении лет скептически смотрела на эту тему, не выступала против, но воздерживалась от решающих шагов во время дискуссии. Мы должны использовать этот визит для того, чтобы цели Грузии в этом направлении нашли поддержку. Вторая очень значимая тема – грузино-российские отношения. Я не знаю программу госпожи канцлера, но в ней обязательно должно быть посещение Шида Картли и демонстрирование той безобразной ситуации, которая образовалась после войны с Россией 2008 года», - заявил Менагаришвили.



Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель прибудет с визитом в Грузию 23 августа.















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