С Меркель следует говорить о более широком сотрудничетсве - Шарашенидзе

21.08.2018 16:35 «Если мы на все будем соглашаться и скажем, что не произнесем ни слова, и не будем беспокоить своим существованием, тогда, наверное, Меркель никогда уже не приедет, и будет считать, что нет разницы, есть Грузия или нет» – считает эксперт Торнике Шарашенидзе в связи с предстоящим визитом канцлера Германии Ангелы Меркель.



По его мнению, правительство Грузии должно встретить визит Меркель с конкретными инициативами.



"Визит это хорошо, поскольку у нас явно есть затруднения в двухсторонних отношениях с Германией. Посмотрим, насколько использует наше правительство это. Если наше правительство сядет, будет на все кивать головой, и не предложит никакую инициативу, известна ведь какова позиция Германии: сейчас никому нет дела до Грузии. Если мы согласимся с этим, какой смысл в том, что она приедет? Хорошо, если мы предложим, и продвинем какую-нибудь инициативу. Этими вопросами должны быть двухстороннее и широкое сотрудничество, в том числе по вопросам безопасности. Если мы упомянем интеграцию в НАТО, ничего из этого не получится, мы должны говорить о более широком сотрудничестве"- отметил Шарашенидзе.



Напомним, 23 августа канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Грузию.

















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