Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили утверждает, что Иванишвили угрожал ему через общего знакомого


21.08.2018   17:13
По заявлению экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, Бидзина Иванишвили через проживающего в Америке общего знакомого пригрозил ему, и не думать возвращаться в Грузию.

По заявлению Саакашвили, власть боится его возвращения в страну, и именно с этим связано назначение в губернаторы представителей СГБ.

"Из представленных новых губернаторов почти все являются силовиками, представленными СГБ, что означает лишь одно, Иванишвили готовится к массовой фальсификации, и игнорированию воли народа. А также к моему приезду…

Вчера он позвонил нашему общему знакомому в Америке, и передал мне угрозу, чтобы я и не думал возвращаться в Грузию. Тот мой знакомый знает его по тому имени, каким он был известен в России - Борис. Так что Боря, я твоих угроз не боюсь, обязательно приеду в гости, и померю тебе давление, назначу лечение, и народ всячески присмотрит за тобой. Тебе не поможет смена Гогашвили"- пишет Саакашвили в социальной сети.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинское вино занимает пятое место в мире по экспортной цене - НАВ
За 7 месяцев 2018 года Грузия на туризме зарботала 1,7 миллиардов долларов
В Грузии застрахованы депозиты на 1 600 620 451 лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Официальный Тбилиси обвиняет Москву в провокации
Российские оккупанты на 6 часов задержали покойника на Ингурском мосту
Российские предприниматели устроили разборки из-за отеля в Абхазии
Академический ансамбль песни и танца Абхазии провел концерт в Батуми
Предложение Шамбы является очередной ловушкой России против Грузии - Дмитрий Шашкин
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Мамука Бахтадзе поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
«Грузинская мечта» может назвать своего кандидата по пост президента
Бахтадзе: В команде ведется дискуссия в связи с участием в президентских выборах
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна