Саакашвили утверждает, что Иванишвили угрожал ему через общего знакомого

21.08.2018 17:13 По заявлению экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, Бидзина Иванишвили через проживающего в Америке общего знакомого пригрозил ему, и не думать возвращаться в Грузию.



По заявлению Саакашвили, власть боится его возвращения в страну, и именно с этим связано назначение в губернаторы представителей СГБ.



"Из представленных новых губернаторов почти все являются силовиками, представленными СГБ, что означает лишь одно, Иванишвили готовится к массовой фальсификации, и игнорированию воли народа. А также к моему приезду…



Вчера он позвонил нашему общему знакомому в Америке, и передал мне угрозу, чтобы я и не думал возвращаться в Грузию. Тот мой знакомый знает его по тому имени, каким он был известен в России - Борис. Так что Боря, я твоих угроз не боюсь, обязательно приеду в гости, и померю тебе давление, назначу лечение, и народ всячески присмотрит за тобой. Тебе не поможет смена Гогашвили"- пишет Саакашвили в социальной сети.

















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