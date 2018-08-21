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Иванишвили ждет отмашки Кремля - «Ньюпост»
21.08.2018 19:08
Председатель "Грузинской мечты" и бывший премьер Бидзина Иванишвили ждет ответа Москвы. По информации "Ньюпост", не исключено, что после согласования с Кремлем Иванишвили выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах, или поддержит кандидатуру спецпредставителя по делам России Зураба Абашидзе, одобренную с Москвой.
По сообщению источника "Ньюпост", контакт между Иванишвили и лидерами Кремля уже состоялся, и олигарх ждет решения. Также отмечается, что одной из главных условий Москвы является вопрос Абхазии.
Заявление Шамбы тоже было не случайностью. По словам источника, в плане Кремля создать имитацию прямых переговоров между абхазами и грузинской властью, на фоне чего будет поставлен вопрос открытия железной дороги Абхазии. Кроме того, одним из главных условий с кремлевской стороны будет остановка стремления вступления Грузии в НАТО.
Срок выдвижения кандидатов истекает 8 сентября.
В ближайшие дни "Грузинская мечта" ознакомит общество со своим решением, и это может вовсе не быть объявление поддержки Саломе Зурабишвили.
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