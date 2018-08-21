В Сенате США проходят слушания о новых санкциях против России

21.08.2018 19:33 Во вторник в американском Сенате проводятся два слушания, на которых обсуждаются законопроект о новых санкциях против России, а также дальнейшие возможные меры в отношении Москвы. Об этом сообщает Washington Examiner.



Как рассказал сенатор-республиканец Боб Коркер, законодатели, вероятно, несколько смягчат внесенный группой сенаторов законопроект об ужесточении санкций, учтя беспокойство ряда европейских стран, ведущих бизнес с Россией. По его словам, конгрессмены "должны быть осторожны, дабы не навредить европейским друзьям" и американским компаниям.



В то же время он подчеркнул, что итоговый документ получит столь широкую поддержку в Конгрессе, что Белый дом "и не подумает накладывать вето" на него.



В Министерстве финансов США, представители которого вместе с чиновниками Госдепартамента выступают 21 августа на сенатских слушаниях, опубликовали доклад, из которого следует, что при администрации Дональда Трампа США заморозили "сотни миллионов" долларов из России. По данным ведомства, с 2017 года в "черный список" США включены дополнительно 215 российских граждан и организаций, из которых 136 внесены туда в рамках закона "О противостоянии противникам Америки посредством санкций" — главным образом в связи с российским вмешательством в выборы в США и в связи с конфликтом между Россией и Украиной. В этом же документе, который оказался в распоряжении РБК, сказано о том, что Кипр заблокировал счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга после того, как минувшей весной они попали в санкционный список США.



Республиканцы и демократы работают над различными законопроектами об антироссийских санкциях. Они станут ответом на предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы, вменяемые ей Вашингтоном кибератаки, а также действия России в Грузии, Украине и Сирии. Как сообщается, готовящиеся меры отражают опасения демократов и ряда республиканских конгрессменов, которые считают Дональда Трампа излишне мягким к Путину.















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