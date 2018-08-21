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США заморозили российские активы на сотни миллионов


21.08.2018   19:47
Американские власти заморозили российские активы в США на сумму в сотни миллионов долларов, говорится в заявлении заместителя главы Минфина США Сигал Манделькер, пишет РИА Новости.

"Действия Минфина повлекли значимые последствия для финансовых интересов лиц и предприятий, которые были затронуты, в том числе блокировку сотен миллионов долларов российских активов в США", — говорится в документе.

Заявление Манделькер было опубликовано незадолго до ее выступления в Конгрессе.

Также Вашингтон внес в список киберсанкций двух россиян и одну компанию. Под ограничения попали Антон Нагибин и Марина Царева как связанные с уже находившейся под санкциями компанией "Дайвтехносервис".

Кроме того, Вашингтон внес в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов. Под ограничениями оказались компании "Гудзон Шиппинг" из Владивостока и "Вела-Марин" из Санкт-Петербурга, а также суда "Белла", "Богатырь", "Нептун", "Партизан", Патриот" и "Севастополь", все они ходят под флагом России.

В Минфине заявили, что США продолжат вводить санкции против России, если "Москва не изменит свое поведение".






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