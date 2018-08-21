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11-ая сессия ПА ГУАМ пройдет в Кишиневе в сентябре
21.08.2018 20:03
Стала известна дата проведения 11-й сессии Парламентской ассамблеи "Организации во имя демократии и экономического развития – ГУАМ".
Как сообщает Report со ссылкой на молдавские СМИ, сессия пройдет 28 сентября в Кишиневе.
В Молдову прибудут парламентские делегации из Грузии, Украины, Азербайджана, а также представители ГУАМ и Балтийской ассамблеи.
Дискуссии будут проходить в рамках трех рабочих групп, которые обсудят перспективы отраслевого сотрудничества между государствами-членами ГУАМ, обеспечение информационной безопасности в регионе и взаимодействие государств-членов ГУАМ в рамках международных организаций.
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