Латвия и Эстония задумались о взыскании с РФ ущерба за советскую оккупацию

21.08.2018 20:40 Латвия и Эстония рассматривают возможность выдвинуть требование к РФ о взыскании ущерба как правопреемницы СССР за советскую оккупацию.



Об этом говорится в заявлении министров юстиции обеих стран, подписанном после совместного заседания правительств Эстонии и Латвии и распространенном пресс-службой Министерства юстиции Эстонии, сообщает ERR.



Министры подчеркнули важность сохранения памяти о людских потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемницы Советского Союза.



Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу ознакомил своего латвийского коллегу с юридическим исследованием возможных дальнейших шагов по этому вопросу с точки зрения международного права.



Глава латвийского министерства Дзинтарс Разначс, в свою очередь, ознакомил Рейнсалу с возможными мерами, которые могут быть сделаны по этому вопросу на уровне ООН.















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