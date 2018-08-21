Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Латвия и Эстония задумались о взыскании с РФ ущерба за советскую оккупацию


21.08.2018   20:40
Латвия и Эстония рассматривают возможность выдвинуть требование к РФ о взыскании ущерба как правопреемницы СССР за советскую оккупацию.

Об этом говорится в заявлении министров юстиции обеих стран, подписанном после совместного заседания правительств Эстонии и Латвии и распространенном пресс-службой Министерства юстиции Эстонии, сообщает ERR.

Министры подчеркнули важность сохранения памяти о людских потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемницы Советского Союза.

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу ознакомил своего латвийского коллегу с юридическим исследованием возможных дальнейших шагов по этому вопросу с точки зрения международного права.

Глава латвийского министерства Дзинтарс Разначс, в свою очередь, ознакомил Рейнсалу с возможными мерами, которые могут быть сделаны по этому вопросу на уровне ООН.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинское вино занимает пятое место в мире по экспортной цене - НАВ
За 7 месяцев 2018 года Грузия на туризме зарботала 1,7 миллиардов долларов
В Грузии застрахованы депозиты на 1 600 620 451 лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Официальный Тбилиси обвиняет Москву в провокации
Российские оккупанты на 6 часов задержали покойника на Ингурском мосту
Российские предприниматели устроили разборки из-за отеля в Абхазии
Академический ансамбль песни и танца Абхазии провел концерт в Батуми
Предложение Шамбы является очередной ловушкой России против Грузии - Дмитрий Шашкин
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Мамука Бахтадзе поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
«Грузинская мечта» может назвать своего кандидата по пост президента
Бахтадзе: В команде ведется дискуссия в связи с участием в президентских выборах
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна