«Грузинскя мечта» еще не приняла решения по кандидату в президенты - Бахтадзе

21.08.2018 20:53 По заявлению премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, в команде ведется дискуссия в связи с участием в президентских выборах. В частности, по его словам, идет дискуссия, как должна быть представлена «Грузинская мечта» на президентских выборах – отказаться ли от выдвижения своего кандидата или принять участие.



«В «Грузинской мечте» очень много достойных кандидатов, которые без больших проблем на любых выборах зафиксируют достойный результат. Мы неоднократно объясняли, в чем выражается наш подход, и еще раз подтверждаем, что мы наблюдаем за событиями, наблюдаем за кандидатами, которые будут регистрироваться и примем решение. В команде идет не только коммуникация, но и дискуссия, и я сам неоднократно пояснял в связи с этим вопросом - философия «Грузинской мечты» это строительство парламентской демократии и парламентской республики. Исходя из этого, у обеих позиций имеются свои аргументы: у нас есть конституционное большинство в парламенте, для нашего демократического развития может быть лучше не принимать участие в президентских выборах, однако, с другой стороны, есть мнение, что партия обязательно должна быть представлена на этих выборах собственным кандидатом », - заявил Бахтадзе.















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