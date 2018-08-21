Премьер-министр Грузии поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

21.08.2018 22:28 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе находился сегодня в тбилисской мечети, где поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.



Бахтадзе отметил, что Курбан-байрам является праздником единства, дружбы и мирного сосуществования.



«Хочу поздравить мусульманскую общину с Курбан-байрамом. Это праздник единства, дружбы и мирного сосуществования. В Грузии на протяжении веков представители разных религий и этнических групп вместе строили сильное государство. Мы являемся потомками этих великих предков и достойно продолжаем это дело. Еще раз хочу поздравить нашу мусульманскую общину с сегодняшним праздником», — заявил Мамука Бахтадзе.















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