Замглавы СГБ - ушел или уволен?

22.08.2018 11:19 Иосиф Гогашвили ушел с должности руководителя Службы государственной безопасности так, что СГБ даже не пояснил письменно причины его ухода. До сих пор официально не подтверждено, Гогашвили покинул пост первого заместителя начальника СГБ по своему желанию, или его сняли.



Тем временем, по сообщению источника "Рустави 2", Иосифа Гогашвили уволили. Причина в присвоении избирательных пожертвований для "Грузинской мечты". Точная сумма не называется, но разговор идет о десятках тысячах лари.



С именем Иосифа Гогашвили связано не одно скандальное дело, что могло стать причиной его увольнения с должности.



Одно из последних скандальных дел касается сорванного визита в Европу Малхаза Мачаликашвили и Зазы Саралидзе, отцов погибших сыновей.



У обоих из них были запланированы встречи с защитниками прав человека в Страсбурге. В делегацию входили главный редактор газеты "Хроника+" Элисо Киладзе, и гражданин Америки, но за день до поездки они узнали, что их задержали бы на границе Германии.



По информации Элисо Киладзе, из СГБ в Федеральную полицию Германии послали намеренно неправильную информацию, по которой Малхаз Мачаликашвили является обвиняемым в терроризме, а Саралидзе и Киладзе были его подельники.



Малхаз Мачаликашвили уже несколько месяцев, как требует привлечь Сосо Гогашвили к ответственности. Он утверждает, что именно Гогашвили был руководителем спецоперации, во время которой смертельно ранили его сына.



Сосо Гогашвили активно был включен в спецоперацию, проведенную в Тбилиси по улице Габриэла Салоси. В кадрах, которые тогда распространило министерство, хорошо было видно, что он руководил отрядами спецназначения.



Имя Сосо Гогашвили скандально связано также с т.н. делом цианида.



Обвиняемый Георгий Мамаладзе месяцы назад отправил письмо "Рустави 2", где было сказано, что Гогашвили осуществлял план, разработанный Шореной Тетруашвили и владыкой Иаковом.



До того, как получить статус государственного служащего, Сосо Гогашвили находился в списке социально незащищенных, и получал от государства пособие. Но статус, и финансовое положение изменилось с 2013 года.



Наряду с карьерным ростом улучшалось имущественное положение его, и его близких родственников. Журналистское расследование, проведенное телекомпанией "Рустави 2" в апреле минувшего года, установило, что свояченица Гогашвили в 2016 году с интервалом в несколько дней купила в Кахетии тысячи квадратных метров земельного участка, и квартиру в новостройке в Тбилиси.

















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