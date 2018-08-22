Первая территориальная интервенция Кремля произошла не в Крыму, а в 2008 году в Грузии - глава МИД Великобритании

22.08.2018 11:59 Слабый ответ на интервенцию России в Грузию в 2008 году увеличил вероятность аннексии Крыма в 2014 году, — об этом в своем выступлении в Институте мира в США заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.



По его словам, первая территориальноаяинтервенция Кремля произошла не в Крыму, а в 2008 году в Грузии.



«Установленные нормы международного порядка постоянно нарушаются большими странами, как Россия. 2014 год стал первым после 1945 года случаем в Европе присоединения территорий с применением вооруженных сил. Однако факт, что это было не первой территориальной интервенцией Кремля в этом веке, первой была интервенция в Грузию в 2008 году.



Слабый ответ на интервенцию России в Грузию в 2008 году ещё больше увеличил вероятность аннексии Крыма в 2014 году. Наш недостаточный ответ на применение в 2013 году режимом Асада газа зарина стал причиной того, почему он снова использовал химическое оружие в 2014, 2015, 2017 годах и апреле этого года. Укрепление нашего авторитета в деле защиты международного порядка, основанного на правилах, должно стать главной целью внешней политики», — сказал Джереми Хант.



Выступая в Институте мира, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал США и ЕС координировать санкции против России.















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