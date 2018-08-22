«Иванишвили в панике. Он истерически, поспешно ищет кандидата» - Саакашвили

22.08.2018 12:05 «Иванишвили в панике. Он истерически, поспешно ищет какого-нибудь кандидата. Это явствует, что он растерян, загнан в угол» - заявил Михеил Саакашвили в эфире "Рустави 2" в связи с кандидатом в президенты.



По словам лидера "Национального движения", после скандальных заявлений независимого кандидата Саломе Зурабишвили, и развитых вокруг нее процессов, Бидзина Иванишвили и "Грузинская мечта" оказались в тупике, и ищут новую кандидатуру.



По информации Саакашвили, партнеры не советовали Иванишвили включаться в президентский марафон, после чего он перенес акцент на Саломе Зурабишвили.



"Иванишвили собирался баллотироваться в этих президентских выборах. Иностранные послы объяснили ему, что исходя из его интересов, эта идея не была хорошая. Потом он поставил кандидатуру Саломе Зурабишвили, поскольку посредством Саломе Зурабишвили он постарался урегулировать свои юридические проблемы во Франции. Они сами понимают, что никакого шанса и перспективы у нее нет. Поэтому они истерически ищут нового кандидата, то одному предложили, то другому. Например, предложили Зурабу Абашидзе, поскольку в контексте Карасина это тоже приемлемая кандидатура для России.



Они истерически ищут нового кандидата. От Саломе, несмотря на то, что не хотел этого, Иванишвили практически приходится отказаться, поскольку грузинское общество показало свою силу. Поэтому разговор о том, что не имеет значения, что скажет народ, все равно проведут и т.д., это ложь. Пример Саломе показывает, что общество крепко стоит, всем их кандидатурам перекрывается дорога"- заявил Михеил Саакашвили.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

