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Каладзе призывает водителей такси своевременно взять соответствующую лицензию


22.08.2018   12:20
Тбилисский мэр Каха Каладзе призывает водителей такси своевременно взять соответствующую лицензию. На сегодняшнем заседании столичного правительства Каладзе еще раз отметил, что с 1-го октября предоставление услуг такси без лицензии будет запрещено, а передвижение без лицензии повлечет штраф в размере 200 лари.

По его же словам, существующий в городе хаос, который в том числе касается движения такси, должен быть упорядочен.

«С 21 августа в Доме юстиции началась выдача разрешений. Там есть специально выделенное место, где пришедших людей обслуживают сотрудники Дома юстиции. По положению на сегодняшний день, выдано до 500 разрешений и я хочу обратиться к желающим, чтобы они проявили активность, поскольку с 1-го октября предоставлять этот сервис без лицензии будет уже невозможно. Если будут зафиксированы такие случаи, разумеется, будут штрафы. Штраф – 200 лари. Для нас очень важно упорядочивание в этом направлении, так как в городе, в общем, в этом направлении хаос», - заявил Каладзе.






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