«Это реакция напуганного, дрожащего человека, реакция труса» - Саакашвили об угрозах со стороны Иванишвили

22.08.2018 13:06 Лидер "Национального движения" специально обратился к Иванишвили и анонсировал, что, несмотря на попытку бывшего премьера, он все равно собирается приехать в Грузию.



По информации бывшего президента, вчера Бидзина Иванишвили позвонил в Америку одному из их общих знакомых бизнесменов. По словам Саакашвили, главной темой телефонного разговора председателя "Грузинской мечты" был он, и вопрос его возвращения в Грузию.



"Был осуществлен звонок к нашему общему знакомому, важному бизнесмену в Америке, и этот человек в деталях рассказал мне, он в истерике кричал в трубке, разумеется, в надежде, что тот передаст это мне, если Саакашвили приедет сюда, мы с ним так и так поступим, задержим, покажем, где раки зимуют. Я хочу сказать, что это реакция напуганного, дрожащего человека, реакция труса. Как он прятался за бронированным стеклом в 2012 году, сейчас он десять раз больше напуган, чем когда-либо в минувшие годы. Общество должно показать ему свою силу, то, что Иванишвили напуган результат реакции общества"- заявил Михеил Саакашвили.



По заявлению экс-президента Грузии, Бидзина Иванишвили считает Грузию собственной вотчиной.



"Я не собираюсь допустить того, чтобы он превратил в свое личное имение всю Грузию. Он считает, что приватизировал Грузию. Считает, что чем меньше будет грузин, и чем больше уедут из Грузии, тем больше останется ему, и сейчас ему нужен Саакашвили в Грузии? Человек считает, что она уже его, заплатил деньги, купил, приватизировал всех, и сейчас вдруг откуда-то в его имении, усадьбе, должен появиться Саакашвили, и нарушить спокойствие? Это его мотивация. Однако я хочу сказать, что он не купил Грузию, он купил какую-то часть общества, но другую часть обманул. Но те, кого он купил, находятся в абсолютном меньшинстве. Люди абсолютно все понимают. Я сам испытал силу грузинского общества в 2012 году, и наступило время, чтобы эту силу испытал также и Бидзина Иванишвили.



В будущем любой правитель должен знать, что в Грузии распоряжается грузинский народ, и никто Грузию не сможет захватить, присвоить, не превратит в свою усадьбу. Кто такой Иванишвили? Формально он не занимает никакую должность, и вызывает к себе прокуроров, СГБ, дает деньги в карман, он назначает губернаторов, и это означает, что он слишком напуган. Он напуган из-за того, что боится грузинского народа, и реакции грузинского народа, и это не следует ослаблять, мы должны довести это до конца. В текущем году, в октябре в Грузии изменится власть, и будет закончено с господством олигарха. Я абсолютно убежден в этом"- заявил Михеил Саакашвили.

















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