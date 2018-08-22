Конгресс США призвал к новому витку санкций против РФ

22.08.2018 13:28 Законодатели США настаивают на более агрессивных шагах по противодействию российской "угрозе" и обещают наложить дополнительные экономические санкции, если Москва не изменит свое поведение. Об этом сообщает Reuters.



Члены Конгресса, в котором обе палаты контролируются республиканцами Дональда Трампа, призвали к более активным действиям, в том числе ввести новое законодательство о санкциях, чтобы наказать Россию за аннексию Крыма, участие в гражданской войне в Сирии и кибератаки для влияния на выборы в США.



Во вторник они провели три слушания, связанные с Россией, в Банковском комитете и Комитете внешних отношений, и в подкомитете судебных органов по борьбе с терроризмом. Законодатели критиковали чиновников администрации президента США за недостаточные усилия, чтобы изменить поведение России.



"Не так часто Конгресс действует воедино в такой сильной форме... Но когда Россия является угрозой на стольких разных уровнях, Конгресс может быть вынужден действовать одним голосом", - сказал сенатор-республиканец Майк Крепо, возглавляющий Банковский комитет, который курирует политику санкций.



Сенатор Боб Менендес отметил, что с апреля администрация президента США не определила никаких новых олигархов для санкций и смягчила некоторые санкции. "Нам говорят судить администрацию по действиям, а не словам президента, но эти действия, похоже, более согласованы с тревожной риторикой президента, чем с более жестким подходом к Кремлю", - сказал Менендес на слушании. Он пообещал, что Конгресс будет действовать с администрацией или без нее.



Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл сообщил журналистам, что есть большой интерес к законодательству по наказанию Москвы, но, по его словам, очень мало шансов, что голосование состоится до выборов в Конгресс 6 ноября.















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