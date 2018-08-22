В Тбилиси запретят торговлю на тротуарах

22.08.2018 13:56 Мы запрещаем любую торговлю на тротуарах, на пешеходных, и территориях, выделенных для транспортного передвижения. Урегулирование этого направления первым делом мы начали с территорий, прилегающих к Элиава - заявил журналистам начальник Городской службы надзора Георгий Багратиони.



По его словам, в процессе мониторинга пока никого не оштрафовали, поскольку люди подчинились указаниям.



"Городская служба надзора проводит ежедневный мониторинг в связи с уличной торговлей. Мы запрещаем любую торговлю на тротуарах, на пешеходных, и территориях для транспортного передвижения.



Мы начали упорядочение улиц, где расставлены т.н. конструкции, есть магазины, разные торговые места, где мешают пешеходам, или движению транспорта. Мы предупредили всех этих людей, чтобы они привели в порядок свою территорию, и не выходили за красные линии. Урегулирование этого направления первым делом мы начали с территорий, прилегающих к рынку Элиава, потом продолжили в разных районах Тбилиси.



Мы уже урегулировали этот вопрос более чем на 30 улицах столицы. И в настоящем продолжаем мониторинг. Мы пока нигде не выписывали штраф, поскольку все подчинились нашим указаниям"- заявил Георгий Багратиони.

















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