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Хухашвили: «Грузинская мечта» решила, отложить в сторону игры в демократичность


22.08.2018   14:09
«Как видно, «Грузинская мечта» убедилась, что поддержка Зурабишвили связана с определенными рисками и серьезной головной болью и сейчас они пытаются разработать какие-то альтернативные варианты», - так расценивает эксперт Гия Хухашвили вчерашнее заявление премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, согласно которому в правящей команде ведется обсуждение по поводу выдвижения собственного кандидата для участия в президентских выборах.

По заявлению Хухашвили, попытка властей создать картину распределения власти, оказалась некачественной.

«Исходя из того, что по их понятию на политическом рынке нет такого политического лидера, которого было бы комфортно поддерживать, естественно, в повестку дня вернулся вопрос, что может отложить игру в демократичность в сторону и представить своего кандидата. В конечном итоге, какое будет принято решение, увидим. Факт, что попытка властей создать картину добровольного распределения власти, вышла некачественной, и они стараются это изменить», - заявил Хухашвили.

По его же словам, наверное, Саломе Зурабишвили победила бы на выборах при поддержке властей, однако, исходя из того, что Саломе Зурабишвили весьма «экстравагантная фигура в грузинской политике и от нее можно ожидать всего, это вызывает именно напряженность и дискуссию в «Грузинской мечте».

По заявлению премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, в команде ведется дискуссия в связи с участием в президентских выборах. В частности, по его словам, идет дискуссия, как должна быть представлена «Грузинская мечта» на президентских выборах – отказаться ли ей от выдвижения своего кандидата или принять участие.






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