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Мэрия Тбилиси изменит вид и концепцию пешеходных мостов


22.08.2018   14:38
Разработать концепцию металлических пешеходных мостов и изменить их визуальную сторону – такое поручение дал сегодня на заседании столичного правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе своему заместителю Ираклию Бенделиани.

Каладзе отметил, что жителям некомфортно пользоваться существующими на сегодняшний день в столице пешеходными мостами. Проблему также представляет их визуальная сторона.

«Думаю, что мы должны подключить архитекторов, всех, у кого есть желание, и разработать такие проекты, которые будут приемлемы визуально, а также будет удобным спуск и подъем. На сегодняшний день лица с ОВЗ не могут пользоваться этими мостами, что является серьезной проблемой. Поэтому поручаю, как можно скорее разработать концепцию и визуальную сторону мостов», — сказал Каладзе.

Мэр также считает, что внешний вид города уродуют и рекламные щиты, которые, подобно пешеходным мостам, смонтированы вдоль всей дороги.

«Хочу поручить Ираклию Бенделиани коммуникацию с бизнесом и упорядочить все это. Безусловно, мы не должны нанести вред бизнес-интересам. Однако бизнес не должен работать за счет внешнего вида города», — подчеркнул Каладзе.

Всего в Тбилиси 34 пешеходных металлических моста. В апреле городская службы развития инфраструктуры провела укрепительные и ремонтные работы мостов. Стоимость работ составит более 237,7 тысяч лари (более 92,3 тысячи долларов).






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