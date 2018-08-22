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Посольство ФРГ: канцлер Германии обсудит в Грузии вопросы сотрудничества двух стран
22.08.2018 14:53
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе предстоящего визита в Грузию обсудит вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах политики и экономики. Об этом сообщило в среду посольство Германии в Тбилиси.
В сообщении посольства сказано, что "в рамках визита в Грузию госпожа Меркель обсудит вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах политики и экономики, а также вопросы, связанные с европейской и внешнеполитическими темами".
В пятницу премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил, что Меркель посетит Грузию с официальным визитом 23 августа. Он добавил, что в Грузию прибудут представители деловых кругов ФРГ, они вместе с грузинскими компаниями в рамках круглого стола с участием членов правительств обсудят вопросы развития сотрудничества двух стран.
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