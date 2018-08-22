Саакашвили уверен, что власти создают проблемы Черноморскому университету по требованию Турции

22.08.2018 15:01 Уничтожение Черноморского университета будто бы из-за соблюдения формальных процедур, постыдное решение, и не имеет никакого оправдания - так отозвался бывший президент Грузии Михеил Саакашвили на своей странице facebook на ограничение на год приема студентов Международному Черноморскмому университету.



По словам бывшего президента, правительство не называет главную причину этого решения - требование турецкой власти.



"Правительство лжет, и не называет главную причину, в частности, требование турецкой власти, которая хочет наказать в другой стране своих политических противников. Я очень много сделал для хороших отношений с Турцией, и считаю, что хорошие отношения с соседом весьма важны для Грузии. В то же время эти отношения должны быть основаны на взаимном уважении.



Я считаю, что уничтожение одного из лучших университетов, действующего в Грузии, является антигрузинским и антигосударственным событием. Иванишвили еще раз ущемляет наше национальное достоинство. А страну без амбиций никто не уважает. Если Турция исходит из своих интересов, мы должны исходить из национальных интересов Грузии, и защитить наших граждан, и их право на образование.



Будущая власть Грузии, которая обязательно сменит Иванишвили на октябрьских выборах, никого не посадит себе на голову, и не даст попирать наше достоинство.



Призываю все высшие учебные заведения Грузии, неправительственные организации, и политиков, уже сегодня противостоять этой несправедливости"- пишет Михеил Саакашвили.

















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