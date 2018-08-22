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Президент Эстонии в сентябре посетит Грузию


22.08.2018   15:21
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, в мае отказавшаяся от участия в мероприятиях, посвященных столетнему юбилею Грузии, в сентябре отправится с визитом в Тбилиси.

Президент будет находиться в Тбилиси 12 сентября на Международной конференции по политике безопасности. Кроме того, вероятно, будут иметь место и другие встречи, но они еще не утверждены, сообщила корреспонденту портала новостей вещания ERR.ee пресс-секретарь канцелярии президента Кайди Ахер.

Она добавила, что в числе прочих на конференции также ожидаются премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и председатель Центра сотрудничества в области кибербезопасности НАТО Мерле Майгре.

В конце мая Грузия отметила свое 100-летие, но Керсти Кальюлайд не приняла участие в праздничных мероприятиях вместе с президентами Финляндии, Польши, Латвии и Литвы - в это время она наблюдала за финалом Лиги чемпионов в Киеве.

Эстония была представлена ​​в Тбилиси председателем Рийгикогу Эйки Нестором.






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