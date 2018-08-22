Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Зурабишвили утверждаюет, что свою первую президентскую кампанию финансировала сама


22.08.2018   16:36
«Свою первую президентскую кампанию финансировала я сама, из своих собственных сбережений», — заявила независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили отвечая на вопрос журналистов, нет ли среди финансистов её кампании Гоги Хаиндрава и Левана Гачечиладзе.

«Я буду очень благодарна Гоге Хаиндрава и Гачечиладзе, если они будут финансировать мою кампанию вместе с другими, так как этого не будет достаточно. Мой фонд был основан накануне. Я сегодня же должна опубликовать его счета на «Фейсбук». Свою первую президентскую кампанию финансировала я сама, из своих собственных сбережений.

Хочу обратиться к своим друзьям бизнесменам или к тем, кто меня не знает близко, хочу получить от них поддержку», — заявила кандидат в президенты.

Как отметила Саломе Зурабишвили, она должна быть президентом для всех и в тоже время, она будет защитником бизнеса.

Независимый кандидат в президенты, в рамках кампании по сбору подписей, сегодня посетила Дманиси и Болниси.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Германия присматривается к азербайджанскому газу
Мэрия Тбилиси закупает 220 новых автобусов
В этом году в Кахети ожидается 200 тысяч тонн винограда
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Габния покинул пост «вице-президента» марионеточного режима Абхазии
Официальный Тбилиси обвиняет Москву в провокации
Российские оккупанты на 6 часов задержали покойника на Ингурском мосту
Российские предприниматели устроили разборки из-за отеля в Абхазии
Академический ансамбль песни и танца Абхазии провел концерт в Батуми
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Армении опроверг слухи о распаде блока «Елк»
МИД Армении не располагает информацией о представлении послом в Украине заявления касательно отставки
Конгресс США призывает к новым санкциям против России
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна