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Зурабишвили утверждаюет, что свою первую президентскую кампанию финансировала сама
22.08.2018 16:36
«Свою первую президентскую кампанию финансировала я сама, из своих собственных сбережений», — заявила независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили отвечая на вопрос журналистов, нет ли среди финансистов её кампании Гоги Хаиндрава и Левана Гачечиладзе.
«Я буду очень благодарна Гоге Хаиндрава и Гачечиладзе, если они будут финансировать мою кампанию вместе с другими, так как этого не будет достаточно. Мой фонд был основан накануне. Я сегодня же должна опубликовать его счета на «Фейсбук». Свою первую президентскую кампанию финансировала я сама, из своих собственных сбережений.
Хочу обратиться к своим друзьям бизнесменам или к тем, кто меня не знает близко, хочу получить от них поддержку», — заявила кандидат в президенты.
Как отметила Саломе Зурабишвили, она должна быть президентом для всех и в тоже время, она будет защитником бизнеса.
Независимый кандидат в президенты, в рамках кампании по сбору подписей, сегодня посетила Дманиси и Болниси.
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