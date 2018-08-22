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Международное содружество должно наказывать Россию во всех форматах, где это возможно - Гоциридзе


22.08.2018   17:09
Международное содружество должно наказывать Россию во всех форматах, где это возможно, и это единственно правильный путь - заявил один из лидеров "Национального движения" Роман Гоциридзе.

По словам депутата, правовой иск против России в Страсбург следовало и раньше отправить.

"Мы должны всячески притеснить Россию с правовой точки зрения, теми же исками, что можно было и раньше сделать. Процесс, происшедший в связи с Татунашвили в виде его коварного убийства, фактически отрезвил власть, но ползучая оккупация уже давно идет, и на линии административной границы происходило множество нарушений и фактов насилия. Во всех форматах, где только это возможно, содружество должно наказать Россию, и это единственно правильный путь"- отметил Роман Гоциридзе.

К информации, Министерство юстиции от имени Грузии подало в Страсбургский суд против Российской Федерации новый межгосударственный иск "Грузия против Российской Федерации". Иск касается административной практики массового притеснения Россией населения на оккупированных территориях Грузии и вдоль линии оккупации, задержаний, нападений, и убийств, которые по информации Министерства юстиции, особенно усилились после войны 2008 года, и достигли критического предела в феврале текущего года во время пытки и убийства Арчила Татунашвили.







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