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Действия России должны повлечь за собой правую ответственность - глава МИД Грузии


22.08.2018   18:27
Руководство Грузии подало иск в Страсбургский суд и необходимо, чтобы незаконные действиями, которые Россия совершает на оккупированных территориях, повлекли за собой правовую ответственность, - об этом заявил журналистам глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, грузинская сторона ожидает, что Страсбургский суд примет справедливое решение.
«Руководство Грузии подало иск в Страсбургский суд и необходимо, чтобы незаконные действиями, которые Россия совершает на оккупированных территориях, повлекли за собой правовую ответственность. Грузинская сторона ожидает, что Страсбургский суд рассмотрит этот иск с соблюдением всех процедур и примет справедливое решение», - заявил Залкалиани.

Министерство юстиции Грузии подало в Страсбургский суд от имени Грузии новую межгосударственную жалобу против Российской Федерации – «Грузия против Российской Федерации».

Жалоба касается административной практики России, заключающейся в массовом ущемлении, задержаниях и убийствах граждан Грузии на грузинских оккупированных территориях и вдоль оккупационной линии, которая, по информации Минюста Грузии, особенно усилилась после войны 2008 года и достигла критического рубежа в феврале текущего года во время пыток и убийства Арчила Татунашвили.

У Грузии до этого времени было два межгосударственного спора с Россией. Так, по первой тяжбе, которая касалась депортации граждан Грузии из России, решение уже известно и это дело завершилось победой Грузии. По второму спору, касающемуся войны 2008 года, Министерство юстиции Грузии предстало на заключительном заседании (23 мая 2018 года) и сейчас ожидает оглашения решения.







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