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Менагаришвили: Власть должна предложить Ангеле Меркель посетить колючие ограждения на линии оккупации


22.08.2018   19:42
Бывший министр иностранных дел Ираклий Менагаришвили считает, что власть Грузии должна предложить канцлеру Германии Ангеле Меркель посетить проведенные Россией колючие ограждения на т.н. линии оккупации, и продемонстрировать существующую послевоенную реальность.

По заявлению Ираклия Менагаришвили "IPress", власть также должна говорить с канцлером Германии об европейском будущем Грузии.

"Визит Ангелы Меркель в Грузию действительно чрезвычайно важное событие с учетом того, что Германия является нашим крупнейшим экономическим и политическим партнером, между Грузией и Германией теплая, благородная атмосфера сотрудничества. Поэтому это весьма важный визит. Несмотря на это не надо предаваться иллюзии, что одним визитом может произойти какое-либо значимое изменение в наших отношениях, или в политике Германии. Тем не менее, визит канцлера Германии может сделать некоторые вопросы более четкими и ясными для нашего германского партнера.

Прежде всего, это вопрос внутриполитического развития Грузии, настроений правящих политических сил и общества.

Второй вопрос, как смотрит Грузия на свое европейское будущее. На тот путь европейской и евроатлантической интеграции, на которой она стоит, и на что надеется Грузия. Для наших германских партнеров должно быть важно, услышать это четко, и от первой персоны страны.

Еще одна значимая тема, роль Грузии в важнейших проектах, связующих Кавказ и государства Центральной Азии. Я подразумеваю транспортный и энергетический коридор с Европой. Германия та страна, для которой важен этот дополнительный источник энергоснабжения. Поэтому думаю, что как в Баку, так и в Тбилиси состоятся серьезные обсуждения по данному вопросу.

Еще один важнейший вопрос, который бы я подчеркнул, это ясное представление того, каковы результаты российской агрессии. Я имею в виду условия оккупации, и положение, которое создано в зоне оккупации. И здесь мы должны продемонстрировать ту реальность, которая есть, и конструктивно действовать на взгляды наших германских коллег и партнеров. Результатом этого вероятно, должна быть последующая активизация Германии вообще в направлении Кавказа"- считает Менагаришвили.

На вопрос, должны ли высшие представители власти Грузии отвести Ангелу Меркель к ограждениям, проведенным Россией, экс-министр ответил:

"Не сомневаюсь, что должны предложить. В конечном итоге это зависит от желания гостьи, но мы должны сделать все, чтобы этот вопрос попал в повестку дня. Именно это я подразумевал, когда сказал о демонстрации результатов войны"- говорит Менагаришвили.

Напомним, завтра в Грузию прибудет канцлер Германии Ангела Меркель, которая посетит столицу Грузии в рамках визита на Южный Кавказ.







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