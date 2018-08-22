Визит Меркель является демонстрацией большого интереса Германии к Кавказу - Гия Нодия

22.08.2018 19:52 «Очевидно, этот визит продемонстрирует то, что Германия проявляет большой интерес к кавказскому региону, и поддерживает регион в разных направлениях» - считает председатель "Кавказского института мира, демократии и развития", политолог Гия Нодиа, комментируя визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Грузию, который состоится завтра в рамках визита на Южный Кавказ.



По мнению политолога, этот визит будет неким балансом встречи Меркель и Путина. Тем не менее, политолог говорит, что не припомнит конкретную проблему в отношении Грузии, которая должна быть решена на уровне Меркель.



"Это визит не только в Грузию. Это своего рода кавказский тур. Похоже, что цель этого визита - общая демонстрация того, что Германия проявляет большой интерес к региону, и так сказать, поддерживает регион в разных направлениях. Возможно, это как-то можно связать с тем, что недавно Меркель встречалась с Путиным, и визитом в трех странах Южного Кавказа в некотором роде создает противовес встречи с Путиным.



Я не уверен в том, насколько конкретная специфическая повестка дня в отношении Грузии. По крайней мере, я не помню какого-либо конкретного вопроса, который бы был особенно актуальным в отношениях между Грузией и Германией, и должен быть решен именно на уровне Меркель. Я не думаю, что есть такой конкретный вопрос, для которого она может приехать в Грузию" - говорит Нодиа.



На вопрос, возможно ли, что Германия в определенной степени пересмотрит вопрос интеграции Грузии в НАТО, поскольку Германия входит в число стран, которые не поддерживают вступление Грузии в альянс. В связи с этим вопросом политолог заявил, что не думает, что это произойдет.



"Не думаю. Нет никаких признаков того, что Германия может изменить позицию относительно вопроса вступления Грузии в НАТО" - заявил Гия Нодиа "IPress".

















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