Грузию сегодня посетит канцлер Германии Ангела Меркель

23.08.2018 11:09 Грузию сегодня посетит канцлер ФРГ Ангела Меркель. В рамках визита запланированы встречи с высшими должностными лицами страны.



Самолет канцлера Германии приземлится в Тбилисском международном аэропорту в 15:30, где ее встретят глава МИД Грузии Давид Залкалиани и посол Грузии в Германии Элгуджа Хокришвили.



Из Тбилисского международного аэропорта Ангела Меркель направится в администрацию правительства, где пройдет официальная церемония встречи. Позднее, канцлер ФРГ встретится с глазу на глаз с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.



Также пройдет расширенная встреча, на которой с германской стороны будут присутствовать канцлер Ангела Меркель, госсекретарь Штеффен Зайберт, посол Германии в Грузии Хайке Пайч, советник канцлера по внешней политике и безопасности Ян Хекер, советник канцлера по вопросам финансовой и экономической политики Ларс-Хендрик Реллер, советник канцлера по вопросам европейкой политики Уве Корзепиус, глава отделения Южного Кавказа канцелярии Матиас Лютенберг, а с грузинской стороны – Мамука Бахтадзе, Давид Залкалиани, Михаил Батиашвили, Иване Мачавариани, Элгуджа Хокришвили, Каха Кахиашвили, замминистра экономики – Георгий Черкезишвили, начальник аппарата премьера Георгий Чоладзе и Вахтанг Катамадзе.



После этих встреч в администрации правительства пройдет совместная пресс-конференция.





Из администрации правительства Ангела Меркель направится в администрацию президента Грузии, где канцлера встретит президент Георгий Маргвелашвили.



В конце дня же канцлер Германии вместе с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани возложит венок к Мемориалу, расположенному на площади Героев в Тбилиси.



Что касается продолжения визита Ангелы Меркель, то 24 августа канцлер ФРГ встретится с представителями оппозиционных партий в гостинице «Тбилиси Марриотт».



Меркель встретится и с грузинскими студентами в ТГУ им. И. Джавахишвили. После студентов, Меркель проведет встречу в рамках программы EUMM.



Также 24 августа запланирована встреча канцлера и премьер-министра с германскими солдатами-участниками учений «Достойный партнер» в Тбилисском международном аэропорту, где и завершится визит Меркель в Грузию. Канцлера ФРГ проводят премьер-министр и глава МИД Грузии.















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