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Чехия признала оккупацией вторжение войск СССР в 1968 году


23.08.2018   12:59
Парламент Чехии признал вторжением и оккупацией ввод войск Варшавского договора и СССР в 1968 году в Чехословакию.

Об этом говорится в резолюции, которую парламент принял в среду, 22 августа, передает «Украинская правда».

В парламенте отметили, что целью этого документа является предотвращение искажения истории. За резолюцию проголосовали 145 из 156 присутствующих депутатов, никто не был против.

Инициатором резолюции был председатель фракции христианских демократов Ян Бартошек.

«Этот документ должен стать четким сигналом для общественности, а также другим странам, в том числе России. Таким образом, мы отвергаем комментарии, которые в последнее время звучат по поводу событий 1968 года, искажая их истинный смысл», - подчеркнул он.






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