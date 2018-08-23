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Москва с интересом следит за визитом Ангелы Меркель на Кавказ - СМИ


23.08.2018   13:02
Немецкая пресса пишет о начинающемся визите Ангелы Меркель в Грузию, Армению и Азербайджан, и обращает внимание не только на политические, но и экономические вопросы.

Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что экономика Грузии отличается модернизацией и в стране зафиксирован экономический рост, превышающий 4% годовых.

«Помимо нерешенных конфликтов внимание будет уделено обсуждению новых возможностей в экономических отношениях. Экономика Грузии, в отличие от других стран Южного Кавказа не может быть опереться на добычу полезных ископаемых, отличается модернизацией. Кроме того, фиксируется надежный ежегодный экономический рост, превышающий 4%, основывающийся на надежных, рамочных условиях. Федерального канцлера будут сопровождать представители немецких компаний», — отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Кроме того, в материале говорится, что Меркель ознакомится с результатами сепаратистских конфликтов в Грузии, и посетит «административную границу», которая проходит между Грузией и ее сепаратистским регионом «т.н. Южная Осетия». Автор статьи пишет, что Россия признает независимость «т.н. Южной Осетии», как и Абхазии, которые Грузия по-прежнему считает своими территориями.

В статье Süddeutsche Zeitung говорится, что Грузия абсолютно открыта к Европе и уже подписала Соглашение об ассоциации и Соглашение о свободной торговле.

«По-видимому, этот курс оправдал себя, потому что в стране в 2018 году зафиксирован 4,5% экономический рост», — отмечается в статье.

Кроме того, немецкое издание напоминает, что именно Меркель остановила процесс более тесного сближения Грузии с Западом, когда на саммите в Бухаресте в 2008 году заняла противоположную позицию в связи с настоятельным желанием президента США Джорджа Буша, и выступила против начала процесса вступления Грузии и Украины в НАТО.

«Сейчас в НАТО официально проводится политика открытых дверей. Свою солидарность с Грузией Меркель выразит, возложив венки к Мемориалу воинов павших в Абхазии и «т.н. Южной Осетии»», — пишет Süddeutsche Zeitung.

В статье отмечается, что Москва будет с интересом следить за визитом Ангелы Меркель на Кавказ, тем более что Меркель планирует озвучить определенные месседжи.

Saarbrücker Zeitung также публикует статью о визите Ангелы Меркель в Грузию, Азербайджан и Армению.

Автор материала отмечает, что немецкая экономическая делегация состоит из семи членов, которым предстоит рассмотреть широкий спектр вопросов на Кавказе.

Согласно статье, во время визита в Меркель в Азербайджан будет обсужден вопрос будущего снабжения газом Европы, в частности, обеспечение Европы природным газом не должно зависеть от России.

Отмечается, что правительство Германии заявляет о большом интересе к развитию Южного коридора, однако на данное время объем газа, который может быть поставлен с Кавказа в Европу значительно уступает возможностям запланированного Россией газопровода «Северный поток — 2».

Сегодня Ангела Меркель прибывает в Грузию с двухдневным официальным визитом. В ходе турне канцлер Германии также посетит Армению и Азербайджан.






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