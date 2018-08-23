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Пхаладзе: Главной темой обсуждения в ходе визита Меркель в Грузию будет проблемы безопасности


23.08.2018   14:41
«Визит канцлера Германии в Грузию имеет особую важность и нагрузку», — заявил советник президента по вопросам внешних отношений Тенгиз Пхаладзе.

По его словам, крайне важно, что будет рассмотрена широкая повестка дня, которая существует в отношениях Грузии и Германии.

«Само собой разумеется, что одной из главных тем обсуждения во время визита будет проблемы безопасности и та ситуация, которая сложилась на оккупированных территориях Грузии, политика России в отношении Грузии и безопасная среда в регионе. Кроме того, будут рассмотрены те вопросы, которые должны сделать более интенсивными наши отношения с Германией. Речь идет о торгово-экономических, культурно-гуманитарных связях и само собой разумеется, будут рассмотрены вопросы широкой повестки дня, которые помогут Грузии в европейской и евроатлантической интеграции, а также в усилении обороноспособности страны», — заявил Тенгиз Пхаладзе.






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